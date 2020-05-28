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Подростку засосало ногу в Полежаевском парке
Сегодня, 17:53
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nadezhda_sib

Подростку засосало ногу в Полежаевском парке

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Мальчик гулял у берега реки.

Подросток не мог вытащить свою ногу из реки в Полежаевском парке. Инцидент произошел в районе Авангардной улицы. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В 17-м часу на место вызвали экстренные службы. По предварительным данным, 13-летний петербуржец прогуливался вместе со своим другом по берегу и, по всей видимости, попал в болотистую местность. Левую ногу удалось вытащить подручными средствами. Ребенка осматривают медики.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реку Дудергофку в Полежаевском парке очистили от мусора. 

Фото: pixabay.com

Теги: болото, полежаевский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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