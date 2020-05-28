Подростку засосало ногу в Полежаевском парке

Мальчик гулял у берега реки.

Подросток не мог вытащить свою ногу из реки в Полежаевском парке. Инцидент произошел в районе Авангардной улицы. Об этом Piter.TV узнал от источника.

В 17-м часу на место вызвали экстренные службы. По предварительным данным, 13-летний петербуржец прогуливался вместе со своим другом по берегу и, по всей видимости, попал в болотистую местность. Левую ногу удалось вытащить подручными средствами. Ребенка осматривают медики.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реку Дудергофку в Полежаевском парке очистили от мусора.

Фото: pixabay.com