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Подростковую ОПГ в Тамбове создала 17-летняя девушка

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Местный СК возбудил уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Подростковую ОПГ в Тамбове, члены которой нападают на школьников и студентов, создала 17-летняя девушка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что члены банды избивают своих жертв и снимают происходящее на камеру, чтобы потом выложить видео в сеть. Лидер группировки провоцирует конфликты и всегда начинает драки первой. По данным SHOT, девушка учится в юридическом колледже. В составе ее группировки числятся до 10 человек.

От действий злоумышленников за неделю пострадали не менее пяти человек, в их числе была беременная девушка. Местный СК возбудил уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сотрудники работают с подростками и их родителями.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде пресекли незаконную организацию азартных игр.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: опг, подростки, тамбов, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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