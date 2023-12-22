Подростковую ОПГ в Тамбове создала 17-летняя девушка

Местный СК возбудил уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Подростковую ОПГ в Тамбове, члены которой нападают на школьников и студентов, создала 17-летняя девушка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что члены банды избивают своих жертв и снимают происходящее на камеру, чтобы потом выложить видео в сеть. Лидер группировки провоцирует конфликты и всегда начинает драки первой. По данным SHOT, девушка учится в юридическом колледже. В составе ее группировки числятся до 10 человек.

От действий злоумышленников за неделю пострадали не менее пяти человек, в их числе была беременная девушка. Местный СК возбудил уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сотрудники работают с подростками и их родителями.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде пресекли незаконную организацию азартных игр.

Видео: Telegram / SHOT