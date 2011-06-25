Подростков, устроивших драку в саду Сан-Галли, признали виновными в Петербурге

В Ленинском суде Петербурга вынесли приговор участникам нападения на сверстников.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор подросткам, устроившим нападение на сверстников в саду Сан-Галли. Молодые люди признаны виновными в совершении преступлений на почве идеологической и национальной ненависти. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Судом установлено, что инцидент произошел в ноябре 2022 года. Группа подростков, придерживавшихся национал-социалистических взглядов, встретила в саду Сан-Галли четверых молодых людей, которых посчитала сторонниками левой идеологии. Один из обвиняемых, по фамилии Б., спросил у одного из потерпевших о национальности. Получив ответ, что тот наполовину нерусский, подросток достал нож и стал угрожать другому участнику конфликта, выделявшемуся ярким цветом волос. После этого группа напала на оппонентов, причинив им физическую боль и моральный вред.

Следствие установило, что нападение не было единичным случаем. В январе 2023 года трое из той же группы встретили на улице молодого человека, которого также заподозрили в противоположных политических взглядах. Подростки потребовали показать телефон, угрожали и вынуждали отказаться от своих убеждений. Один из них ударил потерпевшего и заставил произнести слова в поддержку радикальной идеологии. По приговору суда, подросток Б. получил наказание в виде 3 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под стражей, он был освобожден в зале суда. Остальные участники получили условные сроки от одного до двух лет с испытательным сроком.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. С некоторых обвиняемых взыскано по 30 тысяч рублей, с других — по 20 и 25 тысяч. Общая сумма компенсации морального вреда превысила 150 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга отправил под стражу сына участника СВО за пособничество террористам.

Фото: Piter.TV