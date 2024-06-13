Напавших на дворника петербургских подростков отправили под домашний арест

Вину соучастники признали. Суд арестовал их до 9 августа.

Фрунзенский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для трех подростков, которые напали на дворника. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Напомним, что в субботу, 8 июня, около 19:00 во время уборки территории у четвертой парадной дома № 152/2 на Бухарестской улице неизвестные начали бросать мусор с общего балкона на 12-м этаже. Дворник решил разобраться с ними, но они избили его и ранили ножом, после чего скрылись.

Пострадавшим оказался 31-летний гражданин Узбекистана, его госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Были задержаны юноши 15, 16 и 18 лет. Всех троих доставили в отдел полиции для разбирательства. По данным оперативников, ножевое ранение нанес старший из них.

Всем молодым людям предъявили обвинение в хулиганстве. Вину соучастники признали. Суд арестовал их до 9 августа.

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Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу