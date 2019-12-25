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Задержаны петербуржцы, причастные к нападению на дворника на Бухарестской улице
Сегодня, 15:22
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Задержаны петербуржцы, причастные к нападению на дворника на Бухарестской улице

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Полицейские установили личности участников конфликта: местных жителей, 15, 16 и 18 лет.

Полиция установила и задержала причастных к нападению на дворника на Бухарестской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 9 июня у дома 152 корпус 2 по Бухарестской улице произошел конфликт между 31-летним дворником-мигрантом и тремя молодыми людьми, которые с общего балкона 12-го этажа выбрасывали мусор. В ответ на замечание дворник получил удар ножом в живот, после чего троица сбежала с места происшествия. Пострадавший находится в больнице. Возбуждено  уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

Полицейские установили личности участников конфликта: местных жителей, 15, 16 и 18 лет. Все трое доставлены в отдел полиции. По предварительной информации, ножевое ранение нанес совершеннолетний участник группы. Он допрошен в качестве подозреваемого.

Фото: МВД; Piter.tv

Теги: бухарестская улица, нападение, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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