Задержаны петербуржцы, причастные к нападению на дворника на Бухарестской улице

Полицейские установили личности участников конфликта: местных жителей, 15, 16 и 18 лет.

Полиция установила и задержала причастных к нападению на дворника на Бухарестской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 9 июня у дома 152 корпус 2 по Бухарестской улице произошел конфликт между 31-летним дворником-мигрантом и тремя молодыми людьми, которые с общего балкона 12-го этажа выбрасывали мусор. В ответ на замечание дворник получил удар ножом в живот, после чего троица сбежала с места происшествия. Пострадавший находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ.

Полицейские установили личности участников конфликта: местных жителей, 15, 16 и 18 лет. Все трое доставлены в отдел полиции. По предварительной информации, ножевое ранение нанес совершеннолетний участник группы. Он допрошен в качестве подозреваемого.

Фото: МВД; Piter.tv