Подростки вымогали деньги у продавца шавермы в Сосновом Бору

В преступлении подозреваются школьники 15 и 16 лет.

Вечером во вторник, 27 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в городе Сосновый Бор на Молодежной улице двое неизвестных угрожали пистолетом продавцу киоска по продаже шавермы. Об этом стало известно Piter.TV.

В ночь на 28 февраля полицейским поступило заявление от 42-летнего пострадавшего о том, что накануне двое подростков, находясь в киоске, угрожали ему и требовали деньги.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний семиклассник. Юноша был опрошен в присутствии родителей и отпущен. Также приняты к розыску и задержанию второго участника преступления, которым оказался 16-летний ученик восьмого класса.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге рецидивист, ударивший своего соседа отверткой, стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV