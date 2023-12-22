В Петербурге рецидивист, ударивший своего соседа отверткой, стал фигурантом уголовного дела

Агрессивному мужчине не понравилось замечание в свой адрес.

В Приморском районе 27 февраля мужчина ударил соседа отверткой. Инцидент произошел в подъезде дома 17 по Комендантскому проспекту после того, как знакомый сделал жильцу замечание по поводу шума. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавший распылил в агрессивного соседа баллончик и вызвал сотрудников полиции. Правоохранители задержали дебошира. Им оказался 49-летний неоднократно судимый мужчина. Отвертку у дебошира изъяли.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье 119 УК РФ. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти на отца, обвиняемого в истязании своих детей, завели еще одно дело.

Фото: Pxhere