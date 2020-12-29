Подростки в Металлострое отобрали у детей санки-"ватрушки"

Хулиганов ищут.

Вечером в понедельник, 11 января, в полицию Колпинского района Петербурга обратилась жительница поселка Металлострой. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказала об отнятых хулиганами у местных детей санках-"ватрушках".

Со слов местной жительницы, около пяти часов вечера к двум 10-летним детям, катавшимся на "ватрушках" в парке "Зима-Лето", подошли четверо подростков. Злоумышленники, которым на вид было около 14 лет, отняли санки и ушли в неизвестном направлении. Хулиганы были одеты во все темное, у одного из подростков на плечах куртки были синие вставки. Похищенные ватрушки были одна красно-белого цвета с красной снежинкой на белом боку, а вторая многоцветная с преобладанием оранжевого цвета. Ущерб от кражи оказался незначительным, около 1000 рублей, но подростков начали разыскивать.

Ранее мы рассказывали, как в парке Дудергофа при катании на "ватрушке" погибли и пострадали люди.

Фото: pixabay