Четверо подростков угрожали прохожим пистолетом на улице Пионерстроя

Среди хулиганов оказались 16-летний воспитанник интерната, 15-летний девятиклассник, 13-летняя семиклассница и 18-летний десятиклассник, который при себе имел аэрозольный пистолет "Пионер".

В среду, 24 мая, 20:09 в экстренные службы поступило сообщение от женщины о том, что на улице Пионерстроя четверо подростков угрожал пистолетом, выстрелили 2 раза, отобрали телефон, после чего скрылись с места происшествия. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские смогли установить, что в 19:50 в ходе конфликта, произошедшего на почве внезапно возникших неприязненных отношений, один из подростков выстрелил в сторону сделавшего ему замечание прохожего 1973 года рождения. В тот же день на улице Пионерстроя по "горячим следам" задержаны подозреваемые. Ими оказались 16-летний воспитанник интерната, 15-летний девятиклассник, 13-летняя семиклассница и 18-летний десятиклассник, который при себе имел аэрозольный пистолет "Пионер".

Несовершеннолетние хулиганы переданы законным представителям. В отношении их 18-летнего приятеля составили протокол об административном правонарушении.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге бывший сотрудник решил с помощью кулаков и пистолета потребовать 70 тысяч от работодателя.

Фото: Piter.TV