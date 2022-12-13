В Петербурге бывший сотрудник решил с помощью кулаков и пистолета потребовать 70 тысяч от работодателя

Он был задержан.

В Петербурге бывший сотрудник с помощью угроз и пистолета требовал от своего начальника 70 тысяч рублей. Подробности стали известны Piter.tv.

Было установлено, что 14 мая в период с 13:00 до 14:00 напротив дома 53 литера А по улице Малая Балканская к 34-летнегому гендиректору одной из фирм подошел его бывший 45-летний сотрудник и двое неизвестных мужчин. Они, угрожая предметом похожим на пистолет, выстрелили один раз в сторону пострадавшего (попали в землю), нанесли не менее двух ударов кулаком по голове и требовали 70 000 рублей.

У пострадавшего в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области. После оказания помощи отпустили домой.

Около шести утра 15 мая у дома по Пулковскому шоссе был задержан 45-летний бывший сотрудник. В его отношении составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Следователем возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство).

Ранее полиция задержала разбойника-неудачника, который требовал деньги из кассы в кафе на Разъезжей.

Фото: Piter.tv