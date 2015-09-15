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Подростки спасли прыгнувшего в ледяную Карповку экстремала
Сегодня, 17:57
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kraratau27

Подростки спасли прыгнувшего в ледяную Карповку экстремала

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Сначала ребята сделали из одежды трос и пытались с помощью него поднять тонувшего на берег. Но попытка провалилась. Затем подростки спустились к воде и вытянули бедолагу.

Ночью в субботу, 10 апреля, подростки заметили тонущего в холодной воде молодого человека по имени Кирилл. Чтобы спасти экстремала, они оперативно связали из одежды  веревку. Но трос оборвался, и мужчина вновь плюхнулся в воду с высоты в полтора метра.

Дети быстро спустились к воде и вытянули околевшего смельчака. Они вызвали скорую помощь, а один из прохожих отдал пострадавшему свою куртку. Через несколько минут на место события прибыли врачи, спасатели и полицейские, но след экстремала простыл. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что мужчина предотвратил суицид на Каменноостровском мосту: видео.

Фото: pixabay

Теги: карповка, петербург, подростки, спасение
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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