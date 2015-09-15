Подростки спасли прыгнувшего в ледяную Карповку экстремала

Сначала ребята сделали из одежды трос и пытались с помощью него поднять тонувшего на берег. Но попытка провалилась. Затем подростки спустились к воде и вытянули бедолагу.

Ночью в субботу, 10 апреля, подростки заметили тонущего в холодной воде молодого человека по имени Кирилл. Чтобы спасти экстремала, они оперативно связали из одежды веревку. Но трос оборвался, и мужчина вновь плюхнулся в воду с высоты в полтора метра.

Дети быстро спустились к воде и вытянули околевшего смельчака. Они вызвали скорую помощь, а один из прохожих отдал пострадавшему свою куртку. Через несколько минут на место события прибыли врачи, спасатели и полицейские, но след экстремала простыл.

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