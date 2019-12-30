Два подростка ранили петербуржца ножом и украли его вещи

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, разбойники задержаны.

В понедельник, 20 января, полиция Петроградского района получила сообщение от 27-летнего безработного мужчины. Он рассказал, что двое неизвестных ударили его ножом и отобрали рюкзак и телефон на улице Всеволода Вишневского. Нападение произошло вечером того же дня.

Спустя несколько часов у "Петроградской" полиция задержала подозреваемого в разбое 17-летнего петербуржца, который нигде не работает и не учится, и его ровесника без места работы и учебы. Тем же днем полицейским позвонили из больницы и сообщили, что из квартиры третьего дома по улице Всеволода Вишневского госпитализировали позвонившего ранее мужчину. Ударенный ножом петербуржец был в тяжелом состоянии.

Задержанные подростки переданы родителям, возбуждено уголовное дело о разбое.

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