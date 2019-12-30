В Петербурге девушку убило током у фонарного столба

Причиной смерти стал оголенный провод.

Рано утром 20 января в полицию Невского района Петербурга позвонила женщина и сообщила, что нашла свою соседку мертвой возле фонарного столба. Об этом сообщают ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Тело девушки обнаружили возле Троицкого поля на проспекте Обуховской Обороны. Она лежала неподалеку от дома №269. Прибывшие на место происшествия криминалисты обнаружили на теле следы удара током. Рядом с умершей торчал оголенный провод освещения.

Известно, что девушка приехала в Северную столицу из Липецка. До своей квартиры она не дошла несколько метров.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекших смерть по неосторожности". Ведется расследование.

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