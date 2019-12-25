Подростки попали в полицию после стрельбы на Лиговском

Большинство из них оказались младше 18 лет.

Подростки стреляли из сигнального пистолета в центре Петербурга. Их доставили в отделение полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе у дома №46 на Лиговском проспекте поступило вечером 31 мая. На месте задержали четырех несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и 20-летнего юношу. У самого старшего был сигнальный пистолет. Хулиганов до 18 лет отпустили домой после профилактической беседы, а 20-летнего петербуржца привлекли к ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петроградском районе школьники отравились наркотиками.

Фото: Piter.TV