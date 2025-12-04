Подросток по приказу мошенников напал на пенсионерку в Москве

Студент техникума едва не убил москвичку, действуя по указке аферистов.

Мошенники по телефону ввели в заблуждение 16-летнего подростка и 19-летнюю девушку. Он взломал сейф в чужой квартире, а когда домой вернулась пенсионерка, напал на нее, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Аферисты сначала обманули дочь пожилой москвички, убедив ее оставить ключи от дома в условленном месте. За деньгами приехали девушка и 16-летний студент техникума. Когда она вынесла из квартиры 305 тысяч рублей, ее сообщник продолжил искать ценности. В этот момент вернулась хозяйка. Тогда парень, выполняя указания кураторов по видеосвязи, ударил женщину кухонным молотком по голове и ранил ножом в руку.

После этого подросток скрылся с места преступления. Правоохранители задержали подозреваемых. Девушку и юношу отправили под домашний арест. Следствие считает, что молодые люди сами действовали под влиянием телефонных мошенников.

Ранее в Петербурге пенсионерка попыталась поджечь заправку по указанию неизвестных.

Фото: Magnific