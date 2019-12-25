Подростки отобрали у школьника телефон на Витебском проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в пятницу, 27 ноября, в полицию обратилась 35-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина пожаловалась на разбойников, отобравших смартфон у ее 15-летнего сына.

Со слов мальчика, на Витебском проспекте к нему подошли двое малознакомых по имени Геннадий и Роман и открыто похитили у школьника телефон стоимостью 14 тысяч рублей. Обоим злоумышленникам 17 лет на вид, оба оказались примерно 165 см ростом. Были одеты в синие куртки и кроссовки, у одного из подростков были черные волосы.

Отмечается, что видеонаблюдение на территории, где случился инцидент, отсутствует.. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay