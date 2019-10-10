Подростки на мопедах попали в ДТП в Колпинском районе

Одному из пострадавших потребовалась помощь медиков.

Вечером 9 октября в Колпинском районе произошло ДТП. По словам очевидцев, на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе подростки на мопеде врезались в вишневую "Ниву". В сети появилось видео с моментом столкновения трех транспортных средств.

На записи видно, что автомобиль остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода. В этот момент в него на скорости врезался мопед. Второй подросток не успел затормозить и столкнулся с транспортным средством своего приятеля. В результате мальчики слетели с мопедов на асфальт. Один из них не смог подняться, крича от боли и держась за руку.

В сети также появилась фотография с места происшествия. На снимке видно машину скорой помощи. По всей видимости, пострадавшему подростку потребовалась консультация медиков.

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