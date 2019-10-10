На Митрофаньевском шоссе маршрутка влетела в сфетофор

Пострадавших нет.

В Петербурге произошла авария, в которой водитель повредил светофор. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Утром 10 октября маршрутное такси снесло дорожный регулятор движения, а также ограждение. Самого ДТП очевидец не видел. Он предположил, что мог быть второй участник аварии, который скрылся с места событий. По второй версии, шофер просто не справился с управлением на проезжей части.

Инцидент произошел на пересечении Митрофаньевского шоссе и Стародеревенской улицы. Сейчас к участку вызваны представители полиции и бригада скорой помощи. По предварительным сведениям, тяжело никто не пострадал. В причинах аварии разберутся сотрудники ДПС.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге усилится угроза наводнений в ближайшие 50 лет.

Фото и видео: Piter.tv

