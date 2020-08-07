Девушек разыскивает полиция Краснодарского края.

Подростки из Сочи попрыгали на мемориале Победы. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале "Туподар Краснодар".Очевидцы засняли на видео, как две несовершеннолетние девушки по очереди запрыгивают на памятник. Затем они лезут наверх конструкции.

Автор видео прокомментировала поведение молодежи. Она сказала одной из девушек, что не стоит издеваться над памятным обелиском. Нарушительницы спокойствия не отреагировали на замечание местной жительницы. На этом запись оборвалась.

В местном издании "Кубань-24" рассказали, что правоохранительные органы заинтересовались произошедшим. Полиция Краснодарского края ведет проверку. Оперативники устанавливают личности девушек.

Напомним, что 18 июня в Калуге две школьницы станцевали в бикини у мемориала Победы.

Видео: TG / Туподар Краснодар