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Видео танца российских школьниц в бикини у мемориала Победы заинтересовало МВД
Сегодня, 15:12
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lesjasap

Видео танца российских школьниц в бикини у мемориала Победы заинтересовало МВД

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Девочки станцевали в фонтане около мемориала Победы для TikTok.

Видео танца российских школьниц в бикини у мемориала Победы заинтересовало МВД. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на очевидцев. 

На кадрах показано, как две несовершеннолетние девочки под музыку танцуют в купальниках в фонтане. Изначально ролик появился в социальной сети Tik Tok. Его опубликовал автор из Калуги.В правоохранительных органах региона рассказали, что по данному факту началась проверка

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться.

Теги: tiktok, бикини, мвд, мемориал победы, танец, школьники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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