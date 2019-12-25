Девочки станцевали в фонтане около мемориала Победы для TikTok.

Видео танца российских школьниц в бикини у мемориала Победы заинтересовало МВД. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на очевидцев.

На кадрах показано, как две несовершеннолетние девочки под музыку танцуют в купальниках в фонтане. Изначально ролик появился в социальной сети Tik Tok. Его опубликовал автор из Калуги.В правоохранительных органах региона рассказали, что по данному факту началась проверка

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться.