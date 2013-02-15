Подросткам в Петербурге предложили сохранить соцдоплату при устройстве на работу

По закону, соцдоплата не выплачивается пенсионерам в случае их трудоустройства. Это касается людей всех возрастов.

В Петербурге подросткам могут сохранить региональную доплату к пенсии при устройстве на работу. Речь идет о детях-инвалидах и тех, кто потерял кормильца. Также деньги будут поступать взрослым до 23 лет, кто продолжает учиться в очной форме. Об этом рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

По закону, соцдоплата не выплачивается пенсионерам в случае их трудоустройства. Это касается людей всех возрастов, которые имеют статус "пенсионер".

Четырбок отменил, что он и другие создатели проекта считают такую ситуацию несправедливой. Поэтому если подростки хотят подзаработать, у них должна быть такая возможность, но при этом и социальные выплаты также должны быть сохранены.

Ранее депутаты предложили предоставлять пожилым людям из интернатов сопровождающих в случае госпитализации.

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