Депутаты предложили предоставлять пожилым людям из интернатов сопровождающих в случае госпитализации

Не все пациенты могут самостоятельно ухаживать за собой в условиях стационара.

Пожилые люди и люди с инвалидностью, проживающие в интернатах, могут получить право на сопровождающего в случае госпитализации. С такой инициативой выступили депутаты от "Единой России" Денис Четырбок и Александр Ржаненков.

Сопровождать человека будет социальный работник. Четырбок отметил, что пациенты зачастую оказываются практически беспомощными.

Больницы по закону не обязаны предоставлять им дополнительный уход. Обеспечить сопровождающего может сам интернат, но до последнего времени многое зависело от доброй воли руководства учреждения. К тому же существующая процедура весьма затруднительна: если интернат и готов предоставить работника, то ему нужно оформлять служебные командировки, а это требует дополнительного времени. Денис Четырбок.

Законопроект призван официально закрепить право на сопровождение. Уход будет включать в себя заботу о гигиене подопечного, кормление, одевание, изменения положения тех, кто не может это сделать самостоятельно.

Фото: Piter.tv