Подростка задержали за езду без прав на купленной "восьмерке" в Омске

Юноша приобрел машину без договора купли-продажи.

Инцидент в селе Воскресенка произошел в регионе 1 сентября. В этот день сотрудники Госавтоинспекции задержали юношу, который в ночное время катался в автомобиле ВАЗ-2108 без водительских прав. Он рассказал инспекторам, что самостоятельно приобрел транспортное средство. При этом никаких документов на машину он не подписывал.

Нарушитель ПДД уточнил, что ему 15 лет. Он решил управлять автомобилем, чтобы покатать на нем своих друзей. Вместе с водителем в салоне находились девушка и парень. Представители ГИБДД вызвали на место инцидента мать юного шофера. На мальчика составлены административные протоколы. Он должен заплатить штраф. Машина была передана родителям.

На Здоровцева каршеринг устроил массовое ДТП с припаркованными автомобилями.

Фото и видео: Telegram / Mash