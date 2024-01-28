  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подростка задержали в Москве за растление 8-летней девочки
Сегодня, 10:53
160
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Подростка задержали в Москве за растление 8-летней девочки

0 0

Юноша требовал от нее интимные фотографии.

Столичные правоохранители задержали 17-летнего подростка за растление 8-летней девочки в его квартире на Мичуринском проспекте. Об этом сообщило MK.RU.

По данным издания, юноша написал девочке в социальных сетях. В ходе переписки он, оказывая психологическое давление, заставил ребенка отправлять ему интимный контент. Таким образом, подросток получил от несовершеннолетней фотографии в нижнем белье, а также она сняла себя обнаженной по пояс.

Следователи возбудили уголовное дело по факту сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ранее мы сообщали, что  педофил на велосипеде совратил школьницу во Всеволожске.

Фото: Piter.TV

Теги: москва, подростки, растление девочки
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии