Подростка задержали в Москве за растление 8-летней девочки

Юноша требовал от нее интимные фотографии.

Столичные правоохранители задержали 17-летнего подростка за растление 8-летней девочки в его квартире на Мичуринском проспекте. Об этом сообщило MK.RU.

По данным издания, юноша написал девочке в социальных сетях. В ходе переписки он, оказывая психологическое давление, заставил ребенка отправлять ему интимный контент. Таким образом, подросток получил от несовершеннолетней фотографии в нижнем белье, а также она сняла себя обнаженной по пояс.

Следователи возбудили уголовное дело по факту сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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Фото: Piter.TV