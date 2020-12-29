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Подростка в Петербурге задержали за убийства матери и дяди
Сегодня, 14:57
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smirenny

Подростка в Петербурге задержали за убийства матери и дяди

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Сам подросток утверждает, что обнаружил тела, когда вернулся домой.

Днем в субботу, 16 января, полицейские прибыли в квартиру на проспекте Шаумяна, 54, где были обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Под подозрение попал 17-летний петербуржец. По предварительной информации, в квартире обнаружили убитых мать и дядю подростка. Сам он утверждает, что нашел тела, когда вернулся домой в субботу. 

Эксперты зафиксировали на трупах ножевые ранения.

Ранее мы писали, что главред рязанского новостного портала найдена убитой.

Фото: Piter.TV

Теги: подросток совершил убийство, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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