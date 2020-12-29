Главред рязанского новостного портала найдена убитой

Жанну Шеплякову мог убить супруг.

Главный редактор рязанского новостного портала найдена убитой. Об этом рассказали местные журналисты. По данным региональных СМИ, жизни лишилась Жанна Шеплякова, которой было 33 года. Она работала на портале "Рязань. Лайф", который входит в состав холдинга "Народная медиа-группа".

Известно, что женщину нашли в собственной квартире. На ее теле обнаружено десять ножевых ранений. Одно из них стало смертельным. Предположительно, главред погибла от рук мужа во время семейного скандала. Ранее Шеплякова подала на развод. Вечером 15 января она попросила у коллег защиту и помощь.

Утром 16 января ТАСС сообщил, что подозреваемый в данном преступлении задержан. Им считается муж журналистки. Он признался в совершенном убийстве.

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Фото: Telegram / 112

