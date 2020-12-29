Подростка с простреленной головой нашли в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

16-летнего подростка с простреленной головой нашли на Рубежной улице в Выборге. Об этом Piter.tv 9 января рассказал источник в правоохранительных органах. Молодой человек учился в Александровском колледже;

Родители нашли в квартире тело своего сына с простреленной головой. Рядом с телом пострадавшего лежал марки "Хорхе" со стертым серийным номером, его происхождение пока не установлено. С ранением подростка доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти. Молодой человек проживал с малолетним братом, 40-летней мачехой и 42-летним отцом.

По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Специалисты изучают ноутбук и смартфон погибшего.

Ранее мы сообщали о том, что кража артефактов из института РАН на Дворцовой привела к возбуждению уголовного дела.

Фото: Piter.tv