14-летнего подростка подстрелили на карьере в Разметелево

Подросток рассказал, что, находясь на карьере, неожиданно почувствовал боль в правой голени.

Во Всеволожском районе Ленинградской области подростка подстрелили из пневматического пистолета. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 22 июля в экстренную службу позвонил прохожий и вызвал на Разметелевскую улицу в деревне Разметелево скорую помощь подростку. У 14-летнего мальчика в ноге застряла пуля от пневматического оружия. Семиклассника из Петербурга доставили в больницу с открытой раной и инородным телом в правой голени.

Подросток рассказал, что, находясь на карьере, неожиданно почувствовал боль в правой голени. Осмотр места происшествия был отложен на светлое время суток.

За выходные в лесах Ленобласти поймали восемь нарушителей противопожарного режима.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети)