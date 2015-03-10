Подростка избили из-за таксы без намордника на Солидарности

На юношу набросились с кулаками несколько человек, которые испугались собаку. Потерпевший доставлен в нейрохирургическое отделение.

В ночь на субботу, 10 июня, компания взрослых избила 14-летнего подростка в Невском районе Петербурга. Причиной поступка стал выгул таксы без поводка и намордника. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на правоохранителей.

Происшествие случилось у дома № 9 по проспекту Солидарности. Юноша выгуливал собаку, вместе с ним на улице находилась мать и ещё одна родственница. Они подошли к игровой площадке, у которой находилась компания взрослых с детьми: такса подбежала к незнакомцам, из-за чего они испугались. В итоге конфликт дошёл до настоящей драки.

Пострадавший самостоятельно обратился к медикам: у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Подростка поместили в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

Ранее петербурженка подала в суд на знакомую, которая отказалась отдать ей чихуахуа после передержки.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)