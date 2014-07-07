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Подростка из Тихвина госпитализировали после попытки развести костер
Сегодня, 18:40
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Подростка из Тихвина госпитализировали после попытки развести костер

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У юноши диагностировали ожоги 2-3 степени, их площадь составила 17%

Бортом санавиации их Тихвина доставили 15-летнего подростка с серьёзными ожогами в реанимацию больницы им. Рауфхуса. Инцидент произошел накануне, передает пресс-слжуба комздрава. 

У юноши диагностировали ожоги 2-3 степени, их площадь составила 17%. Пострадавший пытался самостоятельно развести костер. Сейчас пациент в реанимации и получает все необходимое. 

Ранее на 42% подорожал ужин в ресторанах Петербурга. По словам экспертов, рост инфляции в этой сфере составил 20−22% в текущем году. Это больше, чем на розничном рынке продуктов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: костер, ожоги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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