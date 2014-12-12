Детёныш мунтжаков вышел на прогулку в Ленинградском зоопарке

Самочка появилась на свет 16 января.

В Ленинградском зоопарке детёныш мунтжаков вышел на прогулку. Об этом сообщили сотрудники зоопарка.

Крошечный оленёнок уже выходит на прогулку по открытому вольеру вместе со своими родителями. Самца Рудольфа и двух самочек Комету и Резвую привезли в Ленинградский зоопарк в октябре 2021 года. У Рудольфа с Кометой 16 января родился малыш.

Еще недавно малыш был очень пугливым и убегал в домик всякий раз, как видел возле вольера людей. Сейчас он подрос, у него почти сошли детские пятна. По словам сотрудников зоопарка, это девочка. Однако имя ей пока что не дали.

На этой неделе в Ленинградском зоопарке снежный барс Кира отметила 19-летие.

Фото и видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк