Новые подробности пожара на Бабушкина: погибла женщина

Информация про спускавшегося по простыне ребенка оказалась "фейком".

Стали известны новые подробности утреннего пожара в невском районе по улице Бабушкина. Выяснилось, что в результате трагедии погиб один человек: взрослая петербурженка. Еще один серьезно пострадал.

По данным от представителей ГУ МЧС по региону, наряд экстренной помощи был вызван к дому под номером 101 около пяти часов утра. Выгорела трехкомнатная квартира, расположенная на последнем этаже пятиэтажки. На месте ликвидировали пламя сотрудники спасательной службы в количестве 13 человек личного состава. Были задействованы четыре спецмашины.

Пресс-служба ГУ МЧС не подтвердила информацию очевидцев в том, что из-за пожара пострадал ребенок. Сведения о том, что малыш пытался спуститься вниз по простыне, огнеборцы не подтвердили.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

