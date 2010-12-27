Очевидцы: ребенок пытался выбраться из горящей квартиры по Бабушкина по простыне

Подробности инцидента выясняются. Есть информация о нескольких пострадавших.

В Невском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания есть пострадавшие. По сведениям от очевидцев, медицинская помощь потребовалась минимум двум местным жителям. Их состояние оценивается как тяжелое.

Как рассказывают свидетели событий, маленький ребенок пытался самостоятельно выбраться из горящей квартиры. Он спускался вниз по скрученной простыне. Инициатива несовершеннолетнего закончилась плачевно: герой упал с высоты третьего этажа.

Стоит отметить, что из-за неудобного расположения двора пожарные долгге время не могли пробраться к месту пожара. Узкая дорога не позволяла проехать крупногабаритной технике.

Обновление информации: По последним сведениям из окна выпрыгнул взрослый мужчина. Он сломал обе ноги. Пациент жив и находится в сознании. Из помещения на пятом этаже спасатели вытащили ребенка. Малыш надышался угарным газом. Еще несколько человек также эвакуировали пожарные. Все пострадавшие были госпитализированы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

