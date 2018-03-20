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Видео-подробности о поджигателе: в Москве мужчина случайно поджёг себя у здания Совета Федераций

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Мужчина собирался устроить пожар у здания Совета Федераций.

Сегодня, 20 марта, мужчина случайно поджёг себя в Москве у здания Совета Федерации. Его удалось спасти. Об этом сообщает Mash.

Москвич Сергей Прибалов не намеривался поджигать себя. Сергей обкидывал здание Совета Федераций бутылками с коктейлем Молотова с криками "я давно готовился к этому".

На видео можно заметить, что мужчина обкидывал здание на улице Большая Дмитровка, 26 и собирался устроить пожар у главного входа. Но одна из бутылок с коктейлем Молотова, по случайной неосторожности, отскочила в поджигателя. 

Злоумышленника задержали на месте, и на данный момент Сергей Прибалов находится в ОВД.

Видео: Mash

Теги: москва , поджег
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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