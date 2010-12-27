Мужчина поджёг себя у здания Совета Федерации в Москве

Мужчину спасли и госпитализировали.

Сегодня, 20 марта, мужчина поджёг себя в центре Москвы перед зданием Совета Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жителя Москвы Сергея Прибалова удалось спасти, но мужчина получил серьёзные ожоги тела. Его госпитализировали. На данный момент нет информации зачем он это сделал, так как сам Сергей молчит и отказывается общаться и с врачами, и с полицейскими.

Очевидцы сообщают, что перед тем, как поджечь себя, он выкрикнул, что "давно готовился к этому".

Здание Совета Федерации находится в центре Москвы на улице Большая Дмитровка, 26

Фото: Яндекс.Карты / yalena51