Подполковника полиции задержали в Петербурге при получении крупной взятки

Начальника следственного отдела поймали с поличным на площади Мужества.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в получении взятки за принятие процессуального решения по уголовному делу.

Следственный отдел по Выборгскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по Выборгскому району и следователя отдела по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними, того же управления. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" части пятой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По данным предварительного следствия, должностные лица, действуя совместно и находясь на рабочем месте на территории Санкт-Петербурга, потребовали денежное вознаграждение от лица, проходившего по уголовному делу о краже. Взамен они обещали избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, что выходило за пределы их служебных полномочий. Следствие установило, что 3 февраля 2026 года подозреваемые реализовали достигнутые договоренности.

Один из фигурантов, находясь в автомобиле, припаркованном у остановки общественного транспорта "Площадь Мужества", получил от потерпевшего, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, денежные средства в размере 100 тысяч рублей. После передачи денег сотрудник полиции был задержан работниками управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оба подозреваемых задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следственные органы проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

