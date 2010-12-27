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В Петербурге за двойное гражданство уволили подполковника МВД
Сегодня, 15:28
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Alena_Zinovieva

В Петербурге за двойное гражданство уволили подполковника МВД

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Поводом для этого могло стать грузинское гражданство.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти произошли очередные кадровые перестановки. Рапорт об отставке подал недавно назначенный на пост начальника контрольно-ревизионного управления главка полиции подполковник Георгий Коносов. Об этом пишет "Фонтанка".

По официальным данным, Коносов уволился из ГУ МВД "по соглашению сторон". Поводом для его отставки могло стать двойное гражданство – российское и грузинское.

Коносов был назначен на пост начальника контрольно-ревизионного управления три месяца назад. В числе прочего он исполнял обязанности заместителя начальника по тылу. Эта должность стала вакантной после ухода из штата генерал-майора Ивана Абакумова. В отношении Абакумова было возбуждено уголовное дело за мошенничество с больничным листом.

Ранее мы писали, что бывшему офицеру СК Петербурга грозит 10 лет за мошенничество.

Фото: ГУ МВД России 

Теги: гражданство, мвд, отставка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 16:22

Шикарно, правда: что и после большевиков власть сволочей рождённых революцией, уйдёт не сразу. Один другого краше, хам празднует банкет. 

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