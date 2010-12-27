Бывшему офицеру СК Петербурга грозит 10 лет за мошенничество

Филипцева и его коллегу Андрея Федорова подозревают в вымогательстве 8 млн рублей.

Экс-главе экономического управления СК Петербурга Дмитрию Филипцеву и его коллеге, бывшему следователю СК Андрею Федорову грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишет "Фонтанка".

Подозреваемые после ухода из СК работали адвокатами. Согласно материалам дела, они потребовали 8 млн рублей за решение вопросов по одному из дел, связанных с обналичиваением денежных средств. Мужчин задержали с поличным во время получения взятки.

3 октября суд избрал Филипцеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 ноября. Федорова отпустили под залог в 1 млн рублей.

Известно, что в 2013 году Филипцев и еще несколько высокопоставленных силовиков ушли в отставку после показаний арестованного за мошенничество коллеги из СК.

Ранее мы писали, что под предлогом ремонта петербуржец завладел машиной знакомой и продал ее.

Фото: Piter.TV