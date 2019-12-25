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Подполковник петербургского УФСИН потерял работу из-за дебоша в отделе полиции
Сегодня, 17:30
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smirenny

Подполковник петербургского УФСИН потерял работу из-за дебоша в отделе полиции

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Мужчину добавили в отдел

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что подполковника внутренней службы УФСИН по Петербургу и Ленобласти уволили из-за пьяного дебоша в отделении полиции, сообщила "Фонтанка".

В интернете появилась видеозапись, где нетрезвый Александр Щербаков устраивает "разборки" в 86-м отделе полиции на Маршала Новикова. Внимание полицейских Щербаков привлек своей нетвердой походкой и попыткой поймать машину на дороге. Подполковник вел себя грубо, поэтому его доставили в отдел. Там он начал дебош, рычал и  якобы назвал полицейских "животными". 

О случившемся доложили региональному руководству УФСИН. По итогам служебной проверки Щербакова уволили. 

Ранее мы писали, что ФСИН выплатит невиновному петербуржцу 150 тыс. за тесную камеру в СИЗО.

Фото: Piter.TV

Теги: дебош, уфсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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