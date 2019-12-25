Подполковник петербургского УФСИН потерял работу из-за дебоша в отделе полиции

Мужчину добавили в отдел

Во вторник, 17 ноября, стало известно, что подполковника внутренней службы УФСИН по Петербургу и Ленобласти уволили из-за пьяного дебоша в отделении полиции, сообщила "Фонтанка".

В интернете появилась видеозапись, где нетрезвый Александр Щербаков устраивает "разборки" в 86-м отделе полиции на Маршала Новикова. Внимание полицейских Щербаков привлек своей нетвердой походкой и попыткой поймать машину на дороге. Подполковник вел себя грубо, поэтому его доставили в отдел. Там он начал дебош, рычал и якобы назвал полицейских "животными".

О случившемся доложили региональному руководству УФСИН. По итогам служебной проверки Щербакова уволили.

Ранее мы писали, что ФСИН выплатит невиновному петербуржцу 150 тыс. за тесную камеру в СИЗО.

Фото: Piter.TV