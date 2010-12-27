Полиция задержала банду дагдилеров, создавших нарколабораторию в Петербурге

12 фигурантов расследования пойдут под суд.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали преступную группировку, создавшую лабораторию по производству запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Известно, что злоумышленники специализировались на создании психотропов:фторамфетамина и метамфетамина.

Задержание проводили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. В банде драгдилеров находилось 12 человек в возрасте от 23 до 58 лет. Организатором является 31-летний петербуржец.Он контролировал изготовление товара в арендованной квартире. Наркотики продавались в Северной столице и на территории ленинградской области. ОПГ сбывала вещества при помощи камер хранения в продуктовых магазинах.

Благодаря обыскам оперативники нашли более килограмма наркотиков и оборудования для создания запрещенных соединений. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что капитан Балтфлота найден мертвым в квартире: мужчина был ранен из ружья.

Фото: Piter.tv