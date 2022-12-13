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На детской площадке в Буграх нашли подозрительное устройство
Сегодня, 14:57
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На детской площадке в Буграх нашли подозрительное устройство

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Как выяснилось после проверки взрывотехников, коробка не представляет опасности.

В среду, 19 апреля, на детской площадке в Буграх была обнаружена подозрительная коробка, внешне напоминающая взрывное устройство. Подозрительный предмет уже обследовали специалисты-взрывотехники ОМОН: о результатах проверки сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу.

Обмотанная красными проводами коробка была прикреплена к забору у дома №11 по Школьной улице. Местные жители незамедлительно сообщили о находке в правоохранительные органы.

Предмет передали взрывотехникам ОМОН "Бастион", которые обследовали его. Специалисты успокоили граждан: как выяснилось, коробка не представляет никакой опасности.

Ранее мы сообщили о том, что ппассажиры троллейбуса подрались из-за места в салоне на юге Петербурга.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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