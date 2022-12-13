Видео: пассажиры троллейбуса подрались из-за места в салоне на юге Петербурга

Кресло не поделили 59-летний мужчина и 21-летний молодой человек.

В понедельник, 17 апреля, патрульному наряду вневедомственной охраны Кировского района Северной столицы поступила информация о срабатывании "тревожной кнопки" в троллейбусе №45. Маршрут следовал по Ленинскому проспекту. Как выяснилось, в салоне произошла драка двух пассажиров. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении Piter.TV.

Прибывшие к остановившемуся у Кронштадтской площади транспорту сотрудники Росгвардии установили, что наряд вызвал водитель троллейбуса из-за перепалки 59-летнего мужчины и 21-летнего молодого человека, которые не поделили пассажирское кресло. Конфликт обернулся дракой, в результате которой оба её участника были госпитализированы в разные медицинские учреждения.

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Видео: Piter.TV