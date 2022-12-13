В Петербурге произошло 2 ДТП с детьми-велосипедистами

Оба мальчика учатся в 4-ом классе. Один из них переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В понедельник, 17 апреля, в двух районах Петербурга случились аварии, в которых пострадали несовершеннолетние велосипедисты. Об этом стало известно Piter.TV.

Первое ДТП случилось на улице Академика Байкова в Калининском районе города: там Pontiac Vibe под управлением 65-летнего водителя, двигаясь от Тихорецкого проспекта в сторону улицы Академика Константинова и пересекая перекресток со Светлановским проспектом на разрешающий сигнал светофора, наехал на 11-летнего велосипедиста. Установлено, что четвероклассник не спешившись выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате мальчик был госпитализирован с гематомой затылочной области справа, ушибом левого голеностопного сустава, в состоянии средней тяжести.

В тот же день на улице Спирина в Красном Селе пострадал ещё один ученик 4-ого класса школы: как было установлено, 54-летний водитель Fiat Albea наехала на 10-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по ходу движения т/с. В результате мальчик был доставлен в медицинское учреждение с предварительным диагнозом: ушиб, ссадины, гематома левого локтевого сустава, ушибленная рана левой кисти, ушиб повреждения капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава, в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что при столкновении Mercedes и Lexus на ЗСД пострадал семилетний мальчик.

Фото: Piter.TV