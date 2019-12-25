Подозрительный предмет обнаружили на станции метро "Лесная"

Возможно, просто кто-то по невнимательности забыл сумку, но это проверят правоохранители.

В четверг, 5 августа, на станции метро "Лесная" произошло ЧП. По данным 78.ru, из вагонов эвакуировали движение.

По имеющимся данным, внутри состава нашли бесхозный, а значит, потенциально опасный предмет. Возможно, просто кто-то по невнимательности забыл сумку, но это проверят правоохранители.

Утром 5 августа из-за сбоя в системе метро Петербурга горожане не могли оплатить проезд банковской картой. В пресс-службе ГУПа подтвердили, что оплата принималась только за наличный расчет. К 8:20 утра работу восстановили.

Фото: Piter.tv