В квартире подозреваемой найдено тело ребенка.

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде задержали. Об этом сообщили представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. Сейчас фигурантка расследования находится в медицинском учреждении города Беломорска на территории Карелии.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение женщины 1981 года рождения, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней. пресс-служба ГУ МВД по Вологодской области

Напомним, что несовершеннолетняя пропала без вести 16 октября. Предположительно, подозреваемая встретила девятилетнюю девочку на улице Вологды, а затем привела ее в свою квартиру. Там ребенок был убит, а преступница скрылась, уехав из региона. Вечером в понедельник (18 октября) тело жертвы было найдено в квартире, которую вскрыли сотрудники ГУ МЧС. На теле погибшей зафиксированы следы насильственной смерти.

СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в пермской школе.

Фото и видео: Следственный комитет РФ, Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости