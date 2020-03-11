Подозреваемого в жестоком убийстве женщины на Муринской дороге арестовали

Мужчина ударил погибшую ногой по голове не менее 80 раз.

В четверг, 24 ноября, Красногвардейский суд Петербурга арестовал Артура Айтимбетова. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем гибель человека. Об этом 24 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что во вторник ночью рядом с остановкой "Деревня Новая" на Муринской дороге Айтимбетов во время ссоры толкнул на землю женщину. После этого ударил ее ногой по голове не менее 80 раз. Смерть наступила на месте происшествия от тупой травмы головы с множественными переломами лицевого скелета.

Подозреваемый полностью признал вину. В СИЗО он будет до 21 января 2023 года.

Ранее у Муринской дороги нашли обезображенный труп женщины. Мужчина обратился в полицию около двух часов ночи 22 ноября. По его словам, он увидел женщину в крови около остановки "Новая Деревня", когда выгуливал собаку, и вызвал полицию.

Фото: Piter.tv

