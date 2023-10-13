Подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы задержали

В ходе допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Российские следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на улице Фабрициуса в Москве. Ранее тело жертвы были обнаружено в ванной комнате. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что мужчина доставлен на допрос и Сергиева Посада при участии правоохранительных органов.

Предварительно, подозреваемый был знаком с убитой женщиной. Вероятно, он был ее сожителем, данная информация проверяется. сотрудники СК РФ по региону

Напомним, что 11 октября тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в ванной комнате квартиры многоэтажного дома. При осмотре места происшествия оперативники нашли пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления. По факту злодеяния было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

По факту падения рабочего в шахту лифта на "СКА Арене" возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Следственный комитет России