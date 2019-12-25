В парке Педиатрического университета откроют памятник спасающим детей

Скульптура о бесконечности труда медика появится ко Дню педиатра.

Ко Дню педиатра, который отмечается 20 ноября, в парке Педиатрического университета установят скульптурную композицию "Медикам, спасающим детей". По замыслу авторов, монумент олицетворяет бесконечность и меру ответственности врачебного труда.

Идею художественного воплощения предложил протоиерей Александр Ткаченко, возглавляющий фонд "Круг добра". Композиция отражает четыре важнейшие вехи отечественной медицины. Первая связана с 1706 годом, когда в Колмовском монастыре Великого Новгорода появился первый государственный приют для младенцев, где детям оказывали медицинскую помощь и спасали от болезней, а Пётр Первый указом распространил этот опыт на всю страну. Вторая — с 1885 годом, когда в Санкт-Петербурге возникло первое в России научное общество детских врачей. Третья — с 1925 годом, когда в Ленинграде открыли первый в мире Педиатрический институт. Четвёртая — с 1927 годом, когда был принят Устав Всесоюзного общества детских врачей, продолжающего работу как Союз педиатров России.

Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов рассказал, что даты и описания этих этапов высекут в гранитной книге, которую разместят рядом с основной композицией — чтобы о них помнили студенты и гости вуза.

Гранитный постамент уже изготовлен в мастерской и установлен на площадке, которую готовят к открытию.

Фото: СПбГПМУ