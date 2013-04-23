Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали

Суд выбрал меру пресечения для подозреваемого с учетом позиции прокуратуры.

Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух пенсионеров в Сарове Нижегородской области, арестован на два месяца. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы прокуратуры в регионе.

С учетом позиции прокуратуры подозреваемому в убийстве двух лиц в городе Саров судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 дней. пресс-служба прокуратуры по региону

Напомним, что вечером 4 декабря в квартире дома по проспекту Ленина оперативниками были обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины с отчлененной головой. По факту криминального эпизода было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве двух человек. Вскоре после этого следователям удалось найти подозреваемого в преступлении. Им оказался 29-летний местный житель.

По подозрению в коррупции задержан бывший вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости