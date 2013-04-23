По подозрению в коррупции задержан бывший вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов

Алексей Давыдов стал фигурантом уголовного дела.

Бывший первый вице-мэр российского города Красноярска Алексей Давыдов задержан по подозрению в коррупции. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Сегодня подозреваемому выберут меру пресечения. По версии надзорного ведомства, экс-чиновник выступал одним из посредников в передаче взяток экс-руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгению Жвакину, который также задержан. Последнему инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание за преступление может составить до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в период с сентября 2018-го по декабрь 2019 года глава управления получал через цепочку посредников взятки от генерального директора компании "Промстрой". Общий размер материальной выгоды составил около 73 миллионов рублей. Полиция полагает, что за деньги злоумышленник из управления обеспечил победу фирмы в тендере на выполнение дорожно-строительных работ.

Напомним, что Алексей Давыдов занимал должность первого замглавы города с ноября 2017 года по декабрь 2021-го. Ранее мужчина трудился на должности директора ГП КК "Красноярскавтотранс", а до этого — возглавлял ОАО "Красноярскэнергострой".

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия